Aksaray'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek aranıyor

Aksaray'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki N.A'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemenin ardından N.A'nın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından eve en son girdiği görülen N.A'nın evli olduğu erkeği bulmak için çalışma başlattı.