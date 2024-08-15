Aksaray'da kamyona arkadan çarpan motokurye öldü

Aksaray'da park halindeki kamyona çarpan motokurye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki sebze halinin içerisinde meydana geldi.

Çalıştığı restorandan bir iş yerine çorba götüren motokurye Mehmet Emin İrgin'in kullandığı motosiklet, park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada başında kask olmayan İrgin ağır, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İrgin, hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.