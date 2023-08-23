Aksaray'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
Kaynak: AA
Aksaray'da bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ahmet U. (67) idaresindeki 06 DY 3787 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 28. kilometresinde aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu.
Araçtan inen Ahmet U'ya, yoldan geçen Halil Y. idaresindeki 06 KA 2472 plakalı kamyonet çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ahmet U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Halil Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.