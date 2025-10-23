Aksaray'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş öldü

Erkan ALTUNTAŞ- Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)- AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Azmi Çıracı (35) ile kardeşleri Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Sokarıklı köyü yolu Gölbez Yaylası mevkisinde meydana geldi. Azmi Çıracı yönetimindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Azmi Çıracı ve yanındaki kardeşleri Salih Çıracı ile Tamer Çıracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Hasan Solak ise gözaltına alındı. Ölen 3 kardeşin cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ALTI GÜN ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Bu arada, otomobil sürücüsü Azmi Çıracı'nın, kaza yaptığı yere yaklaşık 50 metre mesafedeki mobilya atölyesinde çalışan oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16), 17 Ekim’de üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

