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Aksaray'da kar nedeniyle okullar tatil edildi

Aksaray'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Eğitim
  • 13.02.2025 08:45
  • Giriş: 13.02.2025 08:45
  • Güncelleme: 13.02.2025 08:47
Aksaray'da kar nedeniyle okullar tatil edildi
Fotoğraf: AA

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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