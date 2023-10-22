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Aksaray'da kargo yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 16:21
  • Giriş: 22.10.2023 16:21
  • Güncelleme: 22.10.2023 16:21
Kaynak: AA
Aksaray'da kargo yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da kargo yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ali E. (22) idaresindeki 33 AGJ 635 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolunun 30. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Sefa M. (22) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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