Aksaray'da kaza: AKP ilçe gençlik kolları başkanı yaşamını yitirdi, üç ağır yaralı

Aksaray'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AKP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

AKP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın’ın yönetimindeki hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. 29 yaşındaki Yalçın yaşamını yitirdi, üç kişi ağır yaralandı.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında 03.00 sıralarında, AKP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen 32 yaşındaki Resul Kayabaşı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi.

Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde öldü, yanındaki Enes Abay ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.