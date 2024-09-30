Aksaray'da kum fırtınası kazalara neden oldu: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar, saat 15.30 sıralarında Aksaray genelinde etkili oldu. Bir süre sonra etkisini artıran rüzgar yerini kum fırtınasına bıraktı. Özellikle karayollarında etkili olan kum fırtınası, etkisini en çok Aksaray-Konya karayolunda gösterdi. Karayolunun 5. kilometresinden sonra fırtına nedeniyle adeta göz gözü görmez oldu. Görüş mesafesinin yaklaşık 2 metreye kadar düştüğü fırtına, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kum fırtınası nedeniyle zincirleme kazanın yaşandığı Aksaray- Konya karayolunda 2'si minibüs 6 araç birbirine girdi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri karayolunda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanarak şarampole düşen yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazalarda yaralanan toplam 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazalar nedeniyle Aksaray-Konya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle tek şeritten trafik akışı sağlandı.

Şehir genelinde şiddetli fırtına, Aksaray-Konya karayolunda ise kum fırtınası yer yer devam ediyor.