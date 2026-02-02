Aksaray'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi ağır yaralandı.
Çukuryurt köyünde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçan ahırın çatısı, Aydın Harç'ın (40) üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Müdahalenin ardından Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.