Aksaray'da madımak toplamaya giden kadın, bilinci kapalı halde bulundu

Aksaray'da madımak toplamak için araziye çıkan Meryemana Akay arazide bilinci kapalı halde bulundu.

  • Giriş: 16.05.2026 21:47
  • Güncelleme: 16.05.2026 21:50
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Aksaray’da madımak toplamaya giden Meryemana Akay (65), arazide bilinci kapalı halde bulundu.

Olay, 18.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Evinin yakınlarında bulunan tarlada madımak toplayan Meryemana Akay'ın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Akay’ı ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi alınan Akay’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

