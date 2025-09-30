Aksaray'da minibüs, jandarma aracına çarptı: 2'si asker 3 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2'si asker 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında minibüs, aynı yöne seyreden jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, jandarma aracındaki askerin olay yerinde hayatını kaybettiği, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir asker ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VALİ KUMBUZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde yaptığı açıklamada kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum."