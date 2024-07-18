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Aksaray'da mısır tarlasında obruk oluştu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 4 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Güncel
  • 18.07.2024 13:48
  • Giriş: 18.07.2024 13:48
  • Güncelleme: 18.07.2024 13:50
Kaynak: AA
Aksaray'da mısır tarlasında obruk oluştu
Fotoğraf: AA

Aksaray’da mısır tarlasında yaklaşık 3 metre çapında, 4 metre derinliğinde obruk oluştu.

Sultanhanı ilçesine bağlı Dalamaz mevkisindeki ait mısır tarlasında obruk oluştuğunu fark edildi.

Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 4 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan Hacı Neşeli durumu muhtara bildirdi.

İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ekipler, obruğun etrafına güvenlik şeridi çekti.

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