Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İbrahim Sefa E. (25) idaresindeki 40 ND 005 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akın köyü yakınlarında karşı yönden gelen Emre K. (22) yönetimindeki 68 AAY 196 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye E. (52) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada İbrahim Sefa E. ağır, otomobilde bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi de hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İbrahim Sefa E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Emre K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.