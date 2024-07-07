Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Emirhan Kahvecioğlu (27) idaresindeki 80 AEY 165 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometresinde, Enes Güney'in (27) kullandığı 01 EG 576 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kahvecioğlu ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kahvecioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.