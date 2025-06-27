Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aksaray'da otomobil, takla attı; 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.06.2025 19:43
  • Giriş: 27.06.2025 19:43
  • Güncelleme: 27.06.2025 19:43
Kaynak: DHA
Aksaray'da otomobil, takla attı; 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAYda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazıcık köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Çelebi (20) yönetimindeki 68 ABT 547 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak, ayçiçeği tarlasına takla atarak düştü. Kazada, muayeneye gittikleri hastaneden döndükleri öğrenilen sürücü Mahmut Çelebi ile eşi Fatmanur Çelebi (20) ile 4 aylık çocukları Asel Çelebi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol