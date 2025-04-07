Aksaray'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bilal S. (58) idaresindeki 68 HH 612 plakalı otomobil, Çulfa Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu İsmail Özbek (25) ile ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Bilal S. gözaltına alındı.