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Aksaray'da otomobilin çarptığı sürüde 15 koyun telef oldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 15 koyun telef oldu.

Ajans Haberleri
  • 05.09.2023 23:48
  • Giriş: 05.09.2023 23:48
  • Güncelleme: 05.09.2023 23:48
Kaynak: AA
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Aksaray'da otomobilin çarptığı sürüde 15 koyun telef oldu

Raşit U. idaresindeki 68 LB 217 plakalı otomobil, Eskil'e bağlı Böğet köyü yolunda karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Gülhan U, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışma sonucu 15 koyun ise telef oldu.

Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

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