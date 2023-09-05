Aksaray'da otomobilin çarptığı sürüde 15 koyun telef oldu
Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 15 koyun telef oldu.
Kaynak: AA
Raşit U. idaresindeki 68 LB 217 plakalı otomobil, Eskil'e bağlı Böğet köyü yolunda karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Gülhan U, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpışma sonucu 15 koyun ise telef oldu.
Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.