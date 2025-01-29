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Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 29.01.2025 15:05
  • Giriş: 29.01.2025 15:05
  • Güncelleme: 29.01.2025 15:06
Kaynak: AA
Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ç'nin kent merkezindeki ikametinde sahte içki imal ettiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 273 litre viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 sahte bandrol, 119 marka etiketi ve 112 marka kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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