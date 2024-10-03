Aksaray'da sınıfta elektrik akımına kapılan öğrenci yaralandı
Aksaray'da Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan sınıfta çantasından eşyalarını çıkaran M.A. isimli öğrenci, elinin prize temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Kaynak: AA
Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.A. (13), sınıfta çantasından eşyalarını çıkardığı sırada elinin prize temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.