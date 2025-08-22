Giriş / Abone Ol
  • 22.08.2025 16:52
  • Giriş: 22.08.2025 16:52
  • Güncelleme: 22.08.2025 16:53
Kaynak: AA
Aksaray'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Quseddin H. (24) idaresindeki plakasız motosiklet, Türkistanlı Mahallesi'nde M.S'nin (48) kullandığı 68 AEJ 526 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Quseddin H'nin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

