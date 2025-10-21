Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aksaray'da trafikte çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.10.2025 16:06
  • Giriş: 21.10.2025 16:06
  • Güncelleme: 21.10.2025 16:06
Kaynak: AA
Aksaray'da trafikte çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da trafikte iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Adana kara yolu Yeni Sanayi girişinde dün akşam iki sürücü arasında "yol verme" nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga, sürücülerin arkadaşlarının da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol