Aksaray'da trafikte çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AKSARAY (AA) - Aksaray'da trafikte iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray-Adana kara yolu Yeni Sanayi girişinde dün akşam iki sürücü arasında "yol verme" nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga, sürücülerin arkadaşlarının da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.