Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri 5 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, isimleri ve adresleri belirlenen H.A., B.K., M.A.G., S.E. ve Ş.G. şahısları takibe aldı.

4 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından şahısların bulunduğu ikamete yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 50 gram sentetik cannabinoid bonzai, 18 adet psikotrop hap metamfetamin, 1 adet kasatura ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi sevk edilen şahıslardan H.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.