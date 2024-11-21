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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 21.11.2024 13:43
  • Giriş: 21.11.2024 13:43
  • Güncelleme: 21.11.2024 13:43
Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, V.K, S.K. ve E.K'nin kent merkezindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.K. ve E.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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