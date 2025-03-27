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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 27.03.2025 11:26
  • Giriş: 27.03.2025 11:26
  • Güncelleme: 27.03.2025 11:26
Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, S.A. ve K.İ'nin kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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