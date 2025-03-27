Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, S.A. ve K.İ'nin kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.