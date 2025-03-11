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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2025 15:10
  • Giriş: 11.03.2025 15:10
  • Güncelleme: 11.03.2025 15:10
Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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