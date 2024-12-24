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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.12.2024 11:48
  • Giriş: 24.12.2024 11:48
  • Güncelleme: 24.12.2024 11:48
Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, M.S'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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