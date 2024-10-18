Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 20 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.