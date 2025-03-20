Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Mustafa Akbaba idaresindeki 46 AIZ 037 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Karla mücadeleye 125 araç ve 60 personelle devam ettiklerini belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef, Marmaris'ten Van'a giden yolcu otobüsümüz buzlanma ve tipiden dolayı şarampole devrildi. Mürettebattan 3 kişi olmak üzere otobüste 31 kişi vardı. 20 yaralımız var maalesef. Yaralılarımızın hastanelere nakillerini yaptık. Birazdan da oraya giderek ziyaretlerini yapacağım. Yaralı olmayan 10 yolcumuzu misafir edeceğiz. İlimizde başka kaza olmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Sürücülerimiz polislerimizin tüm uyarılarına dikkat etsin."