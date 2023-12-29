Aksaray'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İlçeye bağlı Bektik köyünde Fethi D. (52) ve kardeşi İsa D. (47) ile Selçuk D. (44) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk D, yanında getirdiği tabancayla Fethi ve İsa D'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Fethi D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Yaralı İsa D. ise ambulansla Kırşehir Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Jandarma Selçuk D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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