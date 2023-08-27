Aksaray emniyetinden şok uygulama

Şehir genelinde geniş çaplı uygulama ve denetimler yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri saat 22.00’de Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şok uygulama için düğmeye bastı. Kent genelinde işlek cadde ve sokaklar başta olmak üzere en ücra noktalarda uygulama ve denetim yapan asayiş ve trafik ekipleri tüm araçları tek tek durdurdu. Sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken araçta yolcu olarak bulunan şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi. Tüm şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda geçirildiği uygulamalarda trafik ekipleri de araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaların sabaha kadar devam edeceği bildirildi.