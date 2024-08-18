Aksaray Gençlikspor, Yığınkispor oldu

Elazığ’ın Bölgesel Amatör Lig ekibi Aksaray Gençlikspor isim değişikliğine giderek Yığınkispor oldu.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Elazığ’ın tek temsilcisi Aksaray Gençlikspor ismini Yığınkispor olarak değiştirdi.

Kulüp Başkanı Özcan Bal isim değişikliğine ilişkin açıklamasında, “Yeni sezonda Yığınkispor adı ile ligde yer alacağız. Bu isim mahallemizin tarihi adıdır. Böylece hem ilimizdeki genç yeteneklerin kendilerini göstermeleri adına ligde mücadele verirken diğer yandan da ilimizin tarihi gelişmesini yeni ismimizle birlikte spor kamuoyuna aktarmış olacağız” dedi.