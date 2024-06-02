Aksaray Güzelyurt'ta AKP, Sağlık'ta MHP kazandı

Aksaray'ın Güzelyurt ve Sağlık ilçelerinde yenilenen yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Sağlık'ta AKP Belediye Başkan adayı Ünal Değrmencioğlu 873, Güzelyurt'ta ise MHP Belediye Başkan adayı Abdullah Tosun 806 oyla kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde iptal edilen Sağlık ve Güzelyurt seçimleri yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimden galibiyetle çıkan başkanlar kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu.

GÜZELYURT YİNE AKP'NİN OLDU

Kesin olmayan sonuçlara göre 2 bin 34 seçmenin bulunduğu Aksaray Güzelyurt ilçesinde, AKP Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ünal Değirmencioğlu, İYİ Parti Güzelyurt Belediye Başkan adayı Hazim Turan ve MHP Belediye Başkan adayı Sadullah Er arasında geçen yarışta kazanan belli oldu. AKP adayı Değirmencioğlu 873 oyla seçimi kazanırken İYİ Parti 580 ve MHP 287 oy aldı.

SAĞLIK'TA MHP KAZANDI

1785 seçmenin bulunduğu Sağlık’ta ise MHP Belediye Başkan adayı Abdullah Tosun ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yiğit arasında yapılan seçimde başkanlık yarışını MHP adayı Abdullah Tosun kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Abdullah Tosun 806 oy alırken, AKP Belediye Başkanı adayı Mehmet Yiğit 748 oy aldı.