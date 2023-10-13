Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray’da bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, çeşitli uyuşturucularla birlikte 3 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Komutanlığı ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareke geçen jandarma ekipleri kimliği ve ikamet adresi tespit edilen şahsı bir süre takip ettikten sonra yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı.

İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 15 gram kenevir tohumu, 100 adet tabanca fişeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.