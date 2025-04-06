Aksaray- Küfürleşme kavgası: 1 yaralı

AKSARAY’da küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada Ömür S. (22) tarafından 3 yerinden bıçaklanan Nevzat Özdemir (69) yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş kavşağında meydana geldi. Yolda karşılaşan Nevzat Özdemir ile Ömür S. arasında küfürleşme yaşandı. Ömür S., Özdemir'e yumrukla, sonra da bıçakla saldırdı. Karın, bacak ve kolundan yaralanan Özdemir, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nevzat Özdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömür S. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Haber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA