Aksaray - Prizden yangın çıktı; 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

AKSARAY'da üçlü prizden çıkan yangında, 1’i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

Taşpazar Mahallesi 843'üncü Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ncı katında saat 06.30 sıralarında oturma odasında kullanılan üçlü priz henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Uykudan uyanıp, evindeki dumanı fark eden Hüseyin Çevik (39), kızı Elif Nehir Çevik (7) ile Sümeyye Velioğulları’nı (33) alevler arasından dışarı çıkardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip, kısa sürede yangını söndürdü. Kulağından yaralanan ve dumandan etkilenen Hüseyin Çevik, "Biz uyurken üçlü prizden yangın çıkmış, yoğun duman soludum" dedi.

Hüseyin Çevik, Elif Nehir Çevik ve Sümeyye Velioğulları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Görüntü Dökümü

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- 112 ekiplerinin dumandan etkilenen 3 kişiye ambulans içinde müdahalesi

- Hüseyin Çelik’in yaşadığı olayı anlatması

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Evin balkon ve camlarından duman çıkması

- Yanan evin içinde itfaiye ekiplerin müdahale ederken görüntüsü

- Gaz ekiplerini evin doğalgazını kesmesi, polisin önlem alması