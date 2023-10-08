Aksaray’da 2. Geleneksel Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali

Aksaray Belediyesi tarafından 2. Geleneksel Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali gerçekleştirildi.

Aksaray’ın coğrafi işaretlerle tescillenmiş ürünü olan Hasandağı üzümünü tüm dünyaya tanıtmak için Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali Aksaray’ın merkeze bağlı Karkın köyünde mehteran takımı ve atlı birliklerin yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan festival, halkoyunları ve mehter gösterimi ile devam etti. Festivalde binlerce vatandaşa Hasandağı eteklerinde yetişen üzümün sofralara gelene kadarki hikayesi festival çerçevesinde tanıtıldı. Birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde protokol ve vatandaşlar bağ bozumuna katılarak üzüm topladı. Toplanan üzümler kazanlarda kaynatılarak pekmezler haline getirilerek en iyi pekmez yarışması düzenlendi.

Aksaray’da 2. Geleneksel Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali’nde konuşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Bugün Aksaray’ımızda tarımsal üretimlerin önemli bir tanesinin hasadını gerçekleştiriyoruz. Tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek kurum başkanımız, valimiz, milletvekillerimizle beraber Aksaray’ımızın Hasandağı eteklerinde yetişen bölgelerinde önemli bir tarım ürünü olan üzüm hasadındayız. Bu üzümlerden üretilen pekmezin yapımını bugün vatandaşlarımızla beraber müşahede edeceğiz. Aksaray’ımızda önemli ölçüde üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Bölgemizin en önemli özelliği üzümlerin çok kaliteli, çok tatlı olması ve pekmez içinde en elverişli en makul üzüm statüsünde olması. Bugün de vatandaşlarımızın geniş katılımıyla neredeyse tüm Aksaraylı vatandaşlarımızın katılımı var. Beraber burada üzümleri hasat edip aynı zamanda pekmezin nasıl olduğunun safhalarını beraber onlarla birlikte müşahede edeceğiz. Tabi bugünü eğlence ile geçireceğiz. Bunu yaparken aynı zamanda içinde birçok aktivitenin faaliyetin organizasyonun olduğu bir festivaldeyiz” dedi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise, “Bugün üzüm bağ bozumunun ikinci yıl dönümü geçen yıl da benzeri kutlamalar yapıldı. Bu yıl da bu kutlamalar biraz daha geniş kapsamlı ve daha heyecanlı yapılıyor. Bu festivalin bu kadar geniş katılımlı heyecanlı olması gerçekten Aksaray’ımıza büyük bir heyecan veriyor. Arkamızda gördüğünüz Hasandağı eteklerinde çok yoğun ve zengin bağ ürünlerimiz var. Bu bağ bozumu ile ilgili olarak bütün vatandaşlarımızı bugün buradayız. Gün boyu festivaller yapılacak, eğlenceler olacak. Çocuklarımıza da hitap eden bir yönü var bu bağ bozumunun, bu nedenle belediye başkanımız Evren Dinçer’e ve ekibine yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu, AK Parti Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Belediye Bakanı Evren Dinçer, daire müdürleri, STK başkanları ve vatandaşlar bağdan üzümler toplayarak bağ bozumunu gerçekleştirdi. Pekmez yarışmasında birinci olana yarım altın, ikinci olana çeyrek, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci olanlara da gram altın verildi. Etkinlik, yoğun bir kalabalık eşliğinde şenlik havasında geçti.