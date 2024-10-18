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Aksaray’da 3 ayrı operasyon: 3 tutuklama

Aksaray’da hırsızlık, kasten adam yaralama ve dolandırıcılık olaylarına karışan 7 şüpheli operasyonla yakalanırken 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 22:59
  • Giriş: 18.10.2024 22:59
  • Güncelleme: 18.10.2024 22:59
Kaynak: İHA
Aksaray’da 3 ayrı operasyon: 3 tutuklama


Aksaray’da yaşanan olayların önlenmesi ve suç ve suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi çerçevesindeki yapılan çalışmalar neticesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ayrı operasyon düzenleyen polis, hırsızlık, kasten adam yaralama ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 7 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden R.B. (40), S.K. (29) ve B.Ş. (25) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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