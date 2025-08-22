Aksaray’da asansör düştü: 2 ağır yaralı

Aksaray’da 5 katlı bir apartmanda asansör motorunu değiştirmek isteyen 2 usta, kabin üzerinde çalıştıkları sırada halatların boşalması sonucu kabinle birlikte düştü.

Motor değişimi için 5. katta kabin üzerine çıkan Burak İ. (21) ve Mustafa Ali A. (16), halatların bir anda boşalması sonucu kabinle birlikte düştü. Kabin, yere çakılmadan önce 1. kat seviyesinde durarak işçilerin hayatını şans eseri kurtardı.

Büyük bir gürültüyle düşen kabini fark eden bina sakinleri telaşla apartmana koşarken, dışarıda bulunan diğer iki tamir personeli hemen müdahale etti. Asansör kapısını açarak arkadaşlarına ulaştılar. Durumu öğrenen vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin yardımıyla işçiler sedyeyle binadan çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

İki işçinin de durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.