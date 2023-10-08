Aksaray’da bağ bozumu pekmez festivali düzenlendi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da üzüm bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen ‘2. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali’nde üzüm pekmezler sergilendi.

Festival, Karkın köyü etkinlik alanında atlı jandarma mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Hasan Dağı eteklerindeki 12 köydeki bağlardan getirilen üzümler ve yöresel ürünler stantlarda sergilendi.

“AKSARAY’DA 14 BİN DÖNÜM ALANDA ÜZÜM YETİŞTİRİLİYOR”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz Karkın Bağ Bozumu ve Üzüm Festivali’mizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 13 köyümüze hitap eden bölgemizde de önemli sektörlerden birini ifade eden üzüm ve pekmez üretimine önemine vurgu yaptık. Aksaray’ın bu noktadaki üretimini ülkeye tanıtmak ve anlatmak, bölgemize canlılık katmak, Hasan Dağı’mızın ve yörelerinin bu anlamda ne kadar önemli bir tarımsal faaliyeti yerine getirdiğini göstermek adına bugün bu organizasyonu icra ediyoruz. Karkın köyümüz 2 yıldır bu festivale ev sahipliği yapıyor. Aksaray tarımsal üretimlerin birçoğunda Türkiye’de ön sıralarda yer alıyor. Aksaray’ımızda rakamsal olarak 14 bin dönüm alanda üzüm yetiştiriliyor. 11 bin tonda bağcılıktan üretilen üzüm hasadı gerçekleştiriliyor. Bununda belli bir miktarı pekmeze dönüşüyor ve ülke genelinde ve yerelde tüketime konu ediliyor. Pekmezin üretim saflarını burada vatandaşlarımızla birlikte görüyoruz. Hangi aşamalardan sofralarımıza geliyor izleyeceğiz. Üzüm bağına giderek temsili bir bağ bozumu yaptık. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızda da bu sevinci görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİ, KAYITLILIĞI, İSTİHDAMI SAĞLIYOR”

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı ise “2011 yılından bu yana ülkemiz genelinde yaklaşık 25 bin proje destekledik. 100 bin civarında bir istihdam oluşturduk. Desteklediğimiz 16 farklı sektördeki yatırımlara yaklaşık 98 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bunlarında 44 buçuk milyar lirasını devletimiz yatırımcılara karşılıksız hibe olarak vermektedir. Önümüzdeki dönemde çok kısa sürede hemen 42 ilde uyguladığımız faaliyetlerden Aksaray’ımız faydalanıyordu. Bunun yanında inşallah tüm ülke sathına yaygınlaştırıyoruz. Devletimiz 81 ilde Avrupa Birliği kaynaklarını kullandırıyor olacak. Bu yaptığımız yatırımlar tarım-sanayi entegrasyonu adına çok önemli. Üretimde verimliliği, kayıtlılığı, istihdamı sağlıyor. Aynı zamanda ihracatın artması ülke ekonomisi için çok önemli. Tabi biz bu yatırımlarda gençlerimiz ve kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 40 yaş altı kadınlarda ilave hibeler veriyoruz. Bugüne kadar 13 binden fazla genç yatırımcımız ülkemizde yatırım yaptı. 6 bini aşkın kadın yatırımcılarımızda yine bu yatırımlardan faydalandı. Kooperatif ve üretici örgütlerinin de öne çıkması için ilave destekler verdik. Bizim desteklerimizde vergi muafiyeti var. Bu da devletimizin sağlamış olduğu ilave bir destektir. Ülkemiz inşallah ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda ekonomik ve sosyal gelişim için desteklerini artırarak sürdürecek” diye konuştu.