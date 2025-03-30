Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aksaray’da bıçaklı küfürleşme kavgası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.03.2025 23:34
  • Giriş: 30.03.2025 23:34
  • Güncelleme: 30.03.2025 23:35
Kaynak: DHA
Aksaray’da bıçaklı küfürleşme kavgası: 2 yaralı

AKSARAY’da, parkta küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1440 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Emirhan K. (20) ile Ersin O. (24) arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Emirhan K., bıçakla Ersin O.’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ersin O. da bıçakla Emirhan K.’yı boyun ve elinden yaraladı.

2 genç de kanlar içerisinde kalırken, parktakiler durumu sağlık ve polise bildirdi. Ersin O. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Emirhan K. ise şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ersin O.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol