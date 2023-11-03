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Aksaray’da borç kavgası: 1 yaralı

Aksaray'da Abdullah D. (25 ), borç meselesi yüzünden çıkan kavgada, Serhan B.'yi (25) tabancayla sağ ayak bileğinden vurdu.

Ajans Haberleri
  • 03.11.2023 11:24
  • Giriş: 03.11.2023 11:24
  • Güncelleme: 03.11.2023 11:25
Kaynak: DHA
Aksaray’da borç kavgası: 1 yaralı

Olay, saat 07.30 sıralarında Sağlık beldesinde meydana geldi. Aralarında borç meselesi bulunan Abdullah D. ile Serhan B. yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D., tabancayla Serhan B.'yi sağ ayak bileğinden vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Serhan B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kaçan Abdullah D.'nin yakalanması için çalışla başlattı.

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