Aksaray’da dolu etkili oldu

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran dolu, ilçe merkezi ile çevresinde yollar ve tarlaları beyaza bürüdü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler de güvenli noktalarda beklemeyi tercih etti.

Dolu, ekili alanlarda da zarara yol açtı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede dolunun aralıklarla sürmesinin beklendiğini ifade ederek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.