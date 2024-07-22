Aksaray’da elektrik akımına kapılan 2 inşaat işçisi ağır yaralandı

Aksaray’da bir inşaatta çalışma yapan vincin elektrik tellerine çarpması sonucu vinç ucundaki kum kovasını almaya çalışan 2 işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi 5802. Sokak'taki bir inşaatta çalışma yapan vincin elektrik tellerine çarpması sonucu vinç ucundaki kum kovasını almaya çalışan 2 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat şantiyesinde vinçle çalışma yapan vinç operatörü T.Z. (27) kum çeken vinci kaldırdığı esnada farkında olmadan vincin orta kısmı elektrik tellerine çarptı. Bu sırada vincin ucundaki kum kovasını almak isteyen M.U. (27) ve A.A. (28), elleriyle kum kovasına dokunmalarıyla elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan 2 işçi oldukları yere yığılırken, diğer işçi arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, MEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı işçileri ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaşanan olayı anlatan bir inşaat işçisi, “Kum alırken ben bakıyordum tele yaklaşıp yaklaşmadığına. Arkadaşlar bu sırada kum kovasını tutmuşlar. Metal olduğu için akıma kapıldılar” dedi.