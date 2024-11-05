Aksaray’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bediüzzaman Bulvarından Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Ö.R. (40) idaresindeki 31 KDP 93 plakalı motosiklet ile aynı istikamete seyreden 68 ACY 606 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrulurken çevredeki yurttaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Ö.R. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.