Aksaray’da iki kadın öldürüldü: Fail erkek intihar etti

Aksaray'da bir erkek boşandığı kadın ile akrabasını öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Caddesi'ndeki daireye giden Tolga Kuş, boşandığı Kübra Kılıç (31) ve evde bulunan Kılıç’ın yakını Zeynep Ayaz’ı silahla öldürdü. Kuş, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı bulunan Kübra Kılıç ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

