Aksaray’da kar yağışı etkili oluyor

Aksaray’da gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar aralıklarla devam yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Aksaray’da dün gece başlayan yağmur yağışı öğle saatlerine kadar belirli aralıklarla sürdü. Öğle saatlerinde yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle Aksaray-Adana, Nevşehir ve Ankara karayollarında etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de kısmen kendini gösterdi.

Şehir merkezinde zaman zaman karla karışık yağmur da etkili olurken, karayollarında polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.