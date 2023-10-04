Aksaray’da kaybolan zihinsel engelli yurttaş bulundu

Aksaray’da dün sabah evden çıkan ve bir daha dönmeyen zihinsel engelli yurttaş bugün sabah köye 8 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay dün sabah saatlerinde, Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Ozancık köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ailesiyle yaşayan 48 yaşındaki zihinsel engelli Fuat Çöl sabah saatlerinde evden çıkarak bir daha eve dönmedi. Bir süre ailesi kendi imkanları ile köyde arama yaptı. Öğlen saatlerinde aramaya başlayan ailesi akşama kadar şahsın izine rastlamazken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye İl Afet Acil Durum (AFAD), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaybolan şahsın ailesinden bilgileri toparlayan ekipler köy ve çevresinde geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden aramalar sonucu Fuat Çöl sabah erken saatlerde köye 8 kilometre uzaklıkta bir alanda bulundu.