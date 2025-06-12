Aksaray’da keser ve sopalı kavga: 1 yaralı

Aksaray’da 3 arkadaşın keser ve sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Kavga, Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bir dükkanda 3 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce S.B., A.C.K. ve K.K. isimli 3 arkadaş ellerine geçirdikleri keser ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgayı gören diğer esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. ,

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri kavgaya müdahale ederek 3 arkadaşı ayırdı. Kavgada K.K. ile S.B. kafalarından aldıkları darbeyle yaralandı. Ekipler kavgada kullanılan keser ve sopalara el koydu.

Polisin kısa sürede müdahalesiyle kavga daha da büyümeden önlendi. 3 arkadaş da birbirlerinden şikayetçi olmazken taraflar tutanak işlemleri için polis merkezine götürüldü.