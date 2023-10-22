Aksaray’da kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine giden M.A.E. (22) idaresindeki 33 AGJ 635 plakalı market ürünleri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yan yatan tırın dorsesindeki market ürünleri yola savrulurken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı M. S.M. (20) yaralandı.
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