Aksaray’da okulda yemek sırasında fenalaşan 10 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Aksaray’da yatılı okulda okuyan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki öğrenci, yurtta girdiği yemek sırasında aniden fenalaştı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yavuz Sultan Selim İlkokulu Yurdunda yaşandı. Yavuz Sultan Selim İlkokulunda 5. sınıfta öğrenim gören İsmail Bozlak (10), arkadaşları ile okul yurdunda yemek kuyruğuna girdi.

Arkadaşlarıyla muhabbet ederken aniden rahatsızlanan çocuk yere düştü. Önce arkadaşları sonra da yurt yetkilileri çocuğa müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahale sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdığı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.